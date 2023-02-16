ما هو مرض الثلاسيميا وما مضاعفاته؟

كتبت نهير عبد النبى

الثلاسيميا من الأمراض النادرة، وهو عبارة عن اضطراب دم وراثي يؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي، و يمكن الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين، قد تسبب الثلاسيميَّة فقر الدم مما يجعلك تشعر بالإرهاق.

وحسب ما ذكره موقع webmed إذا كنت تعاني من مرض الثلاسيميا الخفيفة، فقد لا تحتاج إلى علاج، ولكن قد تتطلب الأشكال الأكثر حدة عمليات نقل دم منتظمة، ويمكنك اتخاذ خطوات للتعايش مع الإرهاق، مثل اختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تحدث الثلاسيميا بسبب حدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا المسئولة عن إنتاج الهيموجلوبين وهو مادة في خلايا الدم الحمراء مسئولة عن حمل الأكسجين في كامل الجسم، و تتوارَث الطفرات المرتبطة بالثلاسيميا من الأهل إلى الأبناء.

تشمل المضاعفات المُحتملة للثلاسيميا المتوسطة إلى الشديدة ما يلي:

-التحميل المفرِط بالحديد: تزداد كمية الحديد زيادةً مُفرِطةً لدى المُصابين بالثلاسيميا إما بسبب المرض أو بسبب نقل الدم باستمرار، ويمكن أن تؤدي الزيادة المفرِطة للحديد في جسمك إلى أضرار بالقلب والكبد وجهاز الغدد الصماء الذي يحتوي على الغدد المفرِزة للهرمونات التي تُنظِّم عمليات جسمك كله. -العدوى: المصابون بالثلاسيميا تزداد خطورة إصابتهم بالأمراض المعدية، ويحدث ذلك خاصةً إذا كان أُجريَ لك استئصال الطحال.

وفي حالات الثلاسيميا الشديدة يمكن حدوث المضاعفات الآتية: