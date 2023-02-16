ليلة حزينة عاشتها قنا.. تشييع جثمان عريس لقى مصرعه بقاعة الزفاف

قنا صابر سعيد

شيع أبناء منطقة الحميدات بقنا، جثمان العريس المهندس الذى لقى مصرعه أثناء حفل زفافه، بعد سقوط رافعة القاعة المقام فيها الزفاف، وإصابة العروس، وتم نقلها إلى المستشفى.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا، يفيد ورود بلاغ بمصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع محمد حسني، مهندس، وإصابة عروسه، مقيمان بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، إثر سقوط رافعة مخصصة لرفع العرسان داخل قاعة أفراح بقنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلي المستشفي.



ونعى المهندس محمود أبو زيد، نقيب المهندسين بقنا، وفاة المهندس محمد حسني، داعيا له بالرحمة وأن يصبر محبيه وأهله ويغفرله.



وفتحت جهات التحقيق في محافظة قنا تحقيقًا عاجلًا في الواقعة كما تم التحفظ على صاحب القاعة للتحقيق معه، فيما تحولت فرحة المنطقة إلي أحزان بعد الحادث، ونعي المئات من أبناء قنا العريس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا للعروس أن يكتب لها الشفاء.

