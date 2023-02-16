كيف تصدرت أكتوبر الجديدة قائمة المدن الأكثر استثمارا فى مجال البنية التحتية؟

كتب أحمد حسن

تصدرت مدينة أكتوبر الجديدة، قائمة المدن الأكثر استثمارا فى مجال البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق بالمدينة، وطريق الواحات، والتى بلغت وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الجهاز المهندس محمد عبد المقصود نحو 18 مليار جنيه ضختها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتشمل عمليات التطوير شبكات الطرق والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة لتنعكس بصورة إيجابية على تنشيط مجالات الصناعة والتجارة، وخدمة مشروعات التطوير بالمنطقة.

وتعد شبكات الطرق والكبارى الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تعد شريان الحياة الذى يجذب الاستثمار، ويفتح فرص عمل جديدة، إذ تعتبر الطرق منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة تخدم أى مستثمر محلى أو أجنبى.

وتولى هيئة المجتمعات العمرانية اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الطرق والمرافق بمدينة 6 أكتوبر لتحسين جودة الحياة بالمدينة، إذ يجرى تنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات بطول 7 كيلومترات، ومشروع ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلومترًا، وتنفيذ كوبرى علوى ينقل حركة المرور من طريق الواحات لمنطقة غرب المطار.

كما تشمل المشروعات تنفيذ طريق بطول 35 كيلومترًا يبدأ من منطقة غرب المطار ويصلها من الدائرى الأوسطى الدائرى الإقليمى، وتنفيذ طريق بطول 12.5 كيلو من الدائرى الأوسطى لمحور بتروجيت، وطريق بطول 304 كيلو متر يربطها بمنطقة الـ 800 فدان.