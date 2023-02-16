كيف أثر القطار الخفيف على حياة سكان المدن العمرانية الجديدة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ارتبطت فكرة السكن بالمدن العمرانية الجديدة، مثل الشروق وهيليوبوليس الجديدة وغيرها، عند أغلب المواطنين، بضرورة امتلاك سيارة خاصة أولا لتسهيل التنقل ونظرا لاتساع المسافات بتلك المدن، ولكن مع تعدد وجود وسائل النقل القومية مثل القطار الكهربائى الخفيف LRt – قطار العاصمة - غير الكثير هذه الفكرة وعدل أولوياته فى الشراء بعد الاعتماد على القطار كوسيلة بديلة للسيارات الخاصة، وهو ما أدى لظهور الازدحام في القطار يوميا وتعديل مواعيده ليعمل من 5.30 صباحا حتى 11.30 مساء.

وفى النقاط التالية نوضح ابرز تأثيرات القطار الكهربائي الخفيف على المناطق العمرانية الجديدة.

لجأ أعداد كبيرة من الركاب إلى استخدام أماكن انتظار السيارات المجاورة للمحطات في ركن سياراتهم وركوب القطار.

القطار متصل ب مترو الخط الثالث ، ما يجعله متصل بكل مناطق القاهرة الكبرى، نظرا لترابط شبكة المترو بشبكات النقل والمواصلات الأخرى.

الكثير من السكان عدل عن فكرة استخدام السيارات الخاصة، خاصة أن القطار أكثر توفيرا من السيارات.

رحلة السيارة الخاصة من الشروق لوسط البلد تبلغ تكلفتها 70 جنيه تقريبا، بينما يبلغ تكلفة الرحلة باستخدام القطار 20 جنيه "10 جنيه تذكرة القطار + 10 جنيه تذكرة المترو".

تم تشغيل خطوط نقل داخلية بالمدن لنقل الركاب من والى محطات القطار، وقيمة تذكرة الاتوبيس 6 جنيهات.

تبلغ قيمة تذاكر القطار حتى 3 محطات بـ10 جنيه ، وحتى 7 محطات بـ15 جنيه، وأكثر من 7 محطات بـ20 جنيها.

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، والاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، والاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 700 جنيه، ويغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.