اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 01:50 م
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قطع المياه عن منية النصر لمدة 13 ساعة لأعمال صيانه السبت المقبل

الخميس، 16 فبراير 2023 12:56 م
قطع المياه عن منية النصر لمدة 13 ساعة لأعمال صيانه السبت المقبل قطع المياة
الدقهليه شريف الديب

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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه يوم السبت الموافق 2023/2/18 ولمده 13 ساعة في الفترة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً عن المناطق التالية: الوحدة المحلية بالبجلات – الوحدة المحلية بميت تمامة – ميت حديد – عزب منشأة الجمال – منية النصر)
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات. 
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين ، خلال فترة الانقطاع 
 
 
 
 
 

 


الدقهليه

مياه الدقهليه

مركز منية النصر

قطع المياه عن منية النصر



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