غرق شخص فى ترعة بقرية الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه غرقا، اليوم، الخميس، داخل ترعة الرى بالرش بقرية الرديسية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تم إنتشال الجثة وتسليمها لمشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بغرق شاب داخل ترعة بقرية الرديسية التابعة للمركز، وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى إنتشال الجثة وتسليمها للمشرحة.

وتبين من تحريات النيابة أن الجثة لشخص يدعى أحمد. ع. أ 35 سنة مقيم ادفو أسوان

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

وكان انهار حائط خرسانى على 3 عمال بناء، أثناء العمل بالقرب من قرية تنهار ناحية بحيرة ناصر بأسوان، دون أى خسائر فى الارواح تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان أول، يفيد بإنهيار جزء خرسانى على عمال بناء تابعين لاحدى شركات المقاولات، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والذى تبين انهيار حائط خرسانى عليهم أثناء مرحلة البناء بالقرب من قرية تنقار النوبية بالقرب من بحيرة ناصر، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.