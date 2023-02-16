اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 02:30 ص
أكرم القصاص
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عضو مجلس محلى فى إيطاليا يؤيد موقف برلسكوني تجاه أوكرانيا

الخميس، 16 فبراير 2023 02:00 ص
عضو مجلس محلى فى إيطاليا يؤيد موقف برلسكوني تجاه أوكرانيا رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى
وكالات

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أعرب عضو مجلس مقاطعة فينيتو الإيطالية ستيفانو فالديجامبيرى عن تأييده لموقف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، تجاه النزاع في أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال فالديغامبيري لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "برلسكوني أعلن عما يفكره معظم الإيطاليين عن زيلينسكي. وحسب استطلاعات الرأي، فإن الإيطاليين ضد الحرب وتوريدات الأسلحة".

وأضاف السياسي: "اليوم سمعت من الكثير من الناس أنهم يؤيدون تصريحاته".

وكان برلسكوني قد انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا إنه كان عليه "وقف الهجمات على جمهوريتي دونباس لمنع وقوع النزاع". واقترح تقديم خطة مساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا، على غرار "خطة مارشال"، مقابل وقف إطلاق النار.


ستيفانو فالديغامبيرى

برلكسونى

ايطاليا

حرب روسيا واوكرانيا

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زيلينسكى



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