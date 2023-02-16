اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"عسكرية مجلس الشيوخ الأمريكى": الصين على رأس الدول المهددة لأمن الولايات المتحدة القومى

الخميس، 16 فبراير 2023 10:46 ص
"عسكرية مجلس الشيوخ الأمريكى": الصين على رأس الدول المهددة لأمن الولايات المتحدة القومى مجلس الشيوخ الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وضعت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الصين على رأس قائمة الدول تهدد الأمن الأمريكي إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وإيران، بالإضافة إلى التهديدات غير النظامية لمنظمات إرهابية دولية كتنظيمي "داعش والقاعدة".

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة؛ وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأكد المشرعون في المجلس، أن الدولة الوحيدة القادرة على منافسة واشنطن اقتصاديا وعسكريا هي الصين.

وأشاروا أن الصين قادرة على إعادة تشكيل النظام الدولي ولديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك، كما إنها تواصل الانخراط في التحديث العسكري السريع لقدراتها التقليدية والنووية لتصبح جيشا عالميا منافسا للولايات المتحدة بحلول العام 2049.

 


مجلس الشيوخ

الصين

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة



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