طقس الوادي الجديد: سماء صافية ورياح خفيفة والحرارة 15 وتنخفض لـ 6 درجات ليلا

شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس إستقرارا ملحوظاً مع سطوع متفاوت لأشعة الشمس وصفاء السماء التى اكتسبت اللون الأزرق المبهر كما سجلت درجات الحرارة العظمى 15 درجة مئوية ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة فى ساعات الليل لتسجل حوالى 6 درجات مئوية كما تتعرض المحافظة لموجه من الرياح الخفيفة والتى تزداد سرعتها فى المناطق الجبلية والمفتوحة.

من جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة انخفاض درجات الحرارة والعواصف المرتقبة تزامناً مع شهر امشير، ومتابعة تغيرات المناخ وتأثير انخفاض الحرارة على كافة أنحاء المحافظة واستعداد القطاعات بالمحافظة لها وخاصة الوحدات المحلية والمستشفيات وتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.

جدير بالذكر أن المحافظة تشهد منذ بداية فصل الشتاء إستقرار في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.