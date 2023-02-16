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طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء على معظم أنحاء المحافظة

الخميس، 16 فبراير 2023 09:42 ص
طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء على معظم أنحاء المحافظة طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم الخميس معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس  المستقر منذ بداية صباح اليوم ، برودة فى الجو وغيوم فى السماء، وتبلغ درجات الحرارة  20 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 10 درجات.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية.
 
كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة ، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

 


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