طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء على معظم أنحاء المحافظة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.