طارق الملا يبحث فرص التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الصناعية

كتبت -مروة الغول

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدني ة وفدا من شركة MAVEG الألمانية علي هامش ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة الألمانية المتخصصة فى تصنيع المعدات الصناعية والتي تمتلك تاريخ طويل من العمل في أوروبا.

وأشار وفد الشركة الألمانية إلى رغبته فى التعاون مع قطاع البترول مستعرضا أوجه التعاون الممكنة في العديد من المجالات مثل مشروعات التكرير والبتروكيماويات، وامكانية تصنيع المعدات محليا ونقل الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة للشركة، حيث تم بحث التعاون في مجال تصنيع المعدات محليا وليس توريدها مع شركتي انبي وبتروجت خلال فترة معرض ايجبس مشيدا بامكانات وخبرات الشركتين التي لمسها خلال تواجده في ايجبس ومبديا استعداد الشركة للتعاون معهما، كما أشار الي انه التقي مع شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز.