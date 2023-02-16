وقالت القيادة -في بيان صدر اليوم /الخميس/، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن منطقة ألاسكا التابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، اكتشفت وتعقبت وحددت بشكل إيجابي واعترضت أربع طائرات روسية تقترب من منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا.



وتم اعتراض الطائرات الروسية - التي تضمنت قاذفات TU-95 BEAR-H وطائرة مقاتلة من طراز SU-35 و SU-30 - من قبل مقاتلتين من طراز NORAD F-35A تدعمهما مقاتلتان من طراز F-16، وواحدة من طراز E-3 Sentry واثنتان من طراز KC- 135 ستراتوتانكرز.



وأشار مسؤولون إلى أن طائرات الكرملين الحربية بقيت في المجال الجوي الدولي بالقرب من أمريكا وكندا ولم تعبر إلى المجال الجوي للدولتين.