ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة فى مشاجرة

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بها "إصابات وجروح متفرقة بالجسم" إثر مشاجرة.

بالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "المتوفى" ، وطرف ثانى (شخصان – مقيمان بدائرة القسم) ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، نتج عنها إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم إستهداف وضبط مرتكبى الواقعة ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض- سيارة بدون لوحات) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.