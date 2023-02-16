ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة بجزيرة الحجر فى المنوفية

تشكلت لجنة مكونة من مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، وإدارة الطب البيطري، وإدارة التموين استهدفت المرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم تم ذبحها خارج السلخانة بأحد محلات الجزارة بقرية جزيرة الحجر، حيث تم تحريز الضبطية وتحرير محضر لحين صدور قرار النيابة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة على الأسواق، وكافة المحلات التجارية بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري، والتموين لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب أو استغلال.