اليوم السابع
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ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالدجل والشعوذة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:50 ص
ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالدجل والشعوذة دجل وشعوذة-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء صفحة عبر شبكة الإنترنت للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على علاج بعض الأمراض النفسية والعصبية بإستخدام أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبلغ مالى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 3هواتف محمولة "مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامى - حقيبة بداخلها بعض الأدوات المستخدمة فى تلك الأعمال.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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