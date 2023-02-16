ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا في البساتين

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ) بتضررها من (سيدة "تحمل جنسية أجنبية" تعمل طرف المُبلغة) لقيامها بسرقة (مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها بأقوال المُبلغة اعترفت بارتكاب الواقعة حال تواجدها بمسكن المُبلغة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الملابس)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.