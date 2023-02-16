اليوم السابع
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ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا في البساتين

الخميس، 16 فبراير 2023 06:16 م
ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا في البساتين أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ) بتضررها من (سيدة "تحمل جنسية أجنبية" تعمل طرف المُبلغة) لقيامها بسرقة (مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها .
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها بأقوال المُبلغة اعترفت بارتكاب الواقعة حال تواجدها بمسكن المُبلغة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الملابس)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

سرقة

الدخلية

حوادث



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