اليوم السابع
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ضبط أكثر من 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:57 ص
ضبط أكثر من 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (51764) مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد .. من بينها المخالفات التالية:
(11338) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(297) مخالفة السير بدون تراخيص.
(5) مخالفات دراجات نارية.
(29) مخالفة موقف عشوائى.
(13) مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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