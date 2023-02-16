سيدة تطالب بحبس والد مطلقها: "طردنى وأجبرنى على توقيع إيصالات أمانة"

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى حبس ضد والد مطلقها، بمحكمة جنح أكتوبر، اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، والتسبب لها بإصابات خطيرة استلزمت علاج دام 4 أسابيع، بخلاف إجباره لها تحت التهديد بتوقيع كمبيالات وفقا لشهادة الشهود وإثبات تقارير الطب الشرعي، لتؤكد: "والد مطلقي استغل سفر طلقي وقرر قطع النفقة على رغم إرسال مطلقي المبالغ له شهريا، وطردني من مسكن الحضانة".

وأضافت الأم لطفلين فى دعواها: "أقمت ضده دعاوي نفقة أقارب ومصروفات علاجية، ودعوي حبس بمحكمة الجنح، وذلك بعد أن عشت خلال العام الماضي مهددة بسبب عنفه، وقيامه بالتحايل لحرماني من حق الحضانة وادعاءته إهمالي في رعاية الطفلين، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية، وإقناع مطلقي بالتخلف عن سداد النفقات".

وأكدت: "والد طليقي هو من تسبب في إنهيار زواجي من زوجي، ودفعه للسفر خارج مصر، دمر حياتي بسبب الخلافات التي جمعتني معه طوال سنوات زواجي من نجله، وحرر بلاغ ضدي بالإهمال في حق أولادي باتهامات كيدية، وأنهال على ضربا وأجبرني على التوقيع على كمبيالات، وشهر بسمعتي بأبشع الاتهامات، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.