اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 02:37 م
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سى إن إن: إيلون ماسك تبرع بـ1.9 مليار دولار من أسهم تسلا لمؤسسة خيرية مجهولة

الخميس، 16 فبراير 2023 02:31 م
سى إن إن: إيلون ماسك تبرع بـ1.9 مليار دولار من أسهم تسلا لمؤسسة خيرية مجهولة ايلون ماسك
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية تبرع بـ 11.5 مليون سهم من حصته فى الشركة العام الماضىى لمؤسسة خيرية لم يتم الكشف عنها، وبلغت قيمة الأسهم وقت التبرع بها 1.9 مليار دولار.

وأوضحت الشبكة أن هذا التبرع يجعل ماسك ثانى أكبر متبرع للجميعات الخيرية فى عام 2022، وفقا لتصنيف أكبر المتبرعين الذى تم جمعه قل تقديم ماسك تبرعه. ويحتل بيل جيتس المرتبة الأولى بتبرعات بلغت 5.1 مليار دولار، تلاه مايكل بلومبرج بـ 1.7 مليار دولار.

وظلت ثروة ماسك فى نهاية 2022 عند 137 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية،  لذلك، فإن الـ 1.9 مليار دولار التى تبرع بها ماسك كانت تمثل 1.4% من إجمالى ثروة فى هذا الوقت.

 وتراجعت تبرعات ماسك المسجلة فى عام 2022 عن مثيلاتها فى العام السابق. حيث تبرع بـ 5 مليون من أسهم تسلا بقيمة 5.7 مليار دولار فى نهاية هذا العام. وكانت تبرعات ماسك فى عام 2021 أيضا لجميعة خيرية لم يتم الكشف عنها. وجاءت فى وقت تحداه فيه ديفيد باسيلى، مدير برنامج الأغذية التابع للأمم لمتحدة، للتبرع بـ 6 مليار دولار لمكافحة الجوع العالمى.

وقال باسيلى إن تبرع بهذا الحجم يمكن أن يطعم أكثر من 40 مليون شخص فى 43 دولة على شفا المجاعة.

ورد ماسك على تويتر فى هذا الوقت، وقال إنه لو استطاع برنامج الأغذية العالمى أن يصف كيف ستحل الـ 6 مليار دولار الجوع العالمى، فإنه سيبيع أسهم تسلا فورا ويتبرع بها.


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