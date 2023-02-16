سقوط كوبرى مشاة "الثلاجة" على الطريق الزراعى دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الطريق الزراعى بنطاق حى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فجر اليوم الخميس، سقوط كوبرى مشاة الثلاجة فى الاتجاهين.

تلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إخطار بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث انتقل على الفور إلى موقع الحادث.

وأوضح "المحافظ"، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه، وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

وأشار المحافظ، إلي أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمه دون وقوع خسائر.

وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو أبو راية نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الإدارة العامة للمرور اللواء ياسر طنطاوي مساعد مدير الإدارة، والعميد أنطونيو جمال، والعميد أحمد سعد مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والعميد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، والعميد محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدي عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالقليوبية.