واشنطن (أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبى الشرقى لجزيرة هاواى، فى أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان "كيلاويا".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الخميس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

يذكر أن أول يناير الماضى، بدأ بركان كيلويا فى هاواى، أحد أكثر البراكين نشاطا فى العالم، بالثوران مرة أخرى، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن فوهة البركان أصبحت في قمتها.

ويعد كيلويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذى اندلع آخر مرة منذ 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021، وكان لدى هاواي بركانان يقذفان الحمم جنبًا إلى جنب لمدة أسبوعين تقريبًا عندما اندلع "ماونا لوا" لأول مرة منذ 38 عامًا، توقف كلا البراكين عن الانفجار في نفس الوقت تقريبًا .

ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب لـ Kilauea بسبب علامات تحرك الصهارة أسفل سطح القمة، وهو مؤشر على احتمال ثوران البركان، وخلال الثوران المزدوج ، تمكن زوار حديقة هاواي فولكانوز الوطنية من رؤية الحمم البركانية من الانفجارات البركانية في نفس الوقت.

من جانبه، قال كين هون، عالم مرصد هاواي للبراكين: "لقد كان ثورانًا رائعًا وشاهده الكثير من الناس ولم يقضي على أي بنية تحتية رئيسية، والأهم من ذلك أنه لم يؤثر على حياة أي شخص".