وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الخميس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.