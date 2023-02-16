"زراعة الشرقية": 1596 فدانا إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الكتان

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن محصول الكتان عرفه المصريون منذ القدم، والكتان من محاصيل الألياف التى تزرع فى مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار وتستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الغذائية المهمة، مشيرا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 1596 فدانا صنف جيزة 12.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان، حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار)، كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.

وأكد قيام الأجهزة التنفيذية بتذليل العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.