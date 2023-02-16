روسيا تطور "ليزر" عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص

أ.ش.أ

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المجمع الصناعي العسكري الروسي بدأ تطوير ليزر قادر على اكتشاف وتحديد الأشخاص من عشرات الكيلومترات.

ونقلت الوكالة عن مصدر داخل المجمع قوله إن "الليزر موجّه وغايته التعرف على شخص من مسافة تصل إلى 18 كيلومترا"، مضيفا أنه تم تطوير ليزر الاستطلاع، الذي ستكون مهمته كشف وتحديد الهدف على أساس المعدات التي تم تطويرها من قبل في المجمع.

وأضاف المصدر أن المنتج الجديد قد يتم تحسينه في الوقت الراهن؛ لتوسيع مهامه، وهو قائم على أساس هيكل مركبة "تايفون"، والتي تم تطويرها لصالح قوات العمليات الخاصة، وتتضمن المعدات الموجودة على الجهاز استقبال نتائج الاستطلاع وتسجيلها وتخزينها ونقلها.

وتابع المصدر: "تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إصلاح الإحداثيات، التي يتم إرسالها بواسطة إشارة رقمية إلى المستلم، وعند استخدام مكرر، يمكن أن يصل نطاق نقل البيانات إلى 400 كيلو متر".