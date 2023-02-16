اليوم السابع
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رفع كفاءة حدائق السيوف بالمنتزة ضمن مبادرة" 100 مليون شجرة "بالإسكندرية

الخميس، 16 فبراير 2023 10:50 ص
رفع كفاءة حدائق السيوف بالمنتزة ضمن مبادرة" 100 مليون شجرة "بالإسكندرية جانب من الأعمال
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قام حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال أعمال صيانه وتطوير الحدائق  ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه أول، أن إدارة الحدائق، قامت بأعمال صيانة ورفع كفاءة وزراعة عدد من الأحواض وتنقيه الحشائش بالرغم من ظروف الطقس السئ ،حيث قامت بأعمال الصيانة بحديقة بسكو مصر، وحديقة دوران السيوف، وجمع المخلفات من المسطحات الخضراء ،وتنظيف الحديات وزراعتها بالحوليات ،وكذلك أعمال الصيانة ونظافة الأحواض أمام ديوان عام الحى وإزالة المخلفات .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

علي صعيد آخر ، كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعلن أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. 

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأضاف المحافظ، أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة  100 مليون شجرة  تمت زراعة 48737 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرًا إلي أنه في الأسبوع 25 من بداية المبادرة تم زراعة 1381 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي  ولتكون مُتنفس طبيعي للمواطنين. 

وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حي العجمي وحى وسط، وزراعة 353 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة  812 من الأشجار والشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى المنتزة ثان خلال الأسبوع الـ25. 

وقال الشريف؛ إنه تم زراعة  499 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، وتم زراعة 70 عود هبسكس بنطاق حى شرق بالجزيرة الوسطى بشارع فوزى معاذ، مشيرًا إلى أن باقي الأحياء تواصل جهودها في زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالشوارع والحدائق والميادين.

 

أعمال رفع كفاءة حدائق المنتزة
أعمال رفع كفاءة حدائق المنتزة

 

جانب من أعمال رفع كفاءة حدائق المنتزة
جانب من أعمال رفع كفاءة حدائق المنتزة

 

 

رفع كفاءة حدائق المنتزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
رفع كفاءة حدائق المنتزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

 


 

 

 


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