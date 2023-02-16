اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء البانيا يتبرع بمليون يورو لحملة "تركيا قلب واحد"

الخميس، 16 فبراير 2023 10:35 ص
رئيس وزراء البانيا يتبرع بمليون يورو لحملة "تركيا قلب واحد" آثار الزلزال
أ.ش.أ

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 تبرع رئيس وزراء البانيا إيدي راما، بمليون يورو لحملة "تركيا قلب واحد" التي أطلقتها مؤسسات كبرى ورجال أعمال ومسئولون على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد الأسبوع الماضي.
 
وقال راما -حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الخميس- إن بلاده تشعر بحزن عميق لما حدث في تركيا، وتابع "نحن دولة صغيرة لكننا نحظى بقلب كبير، ولن ننسى ابدا مساعدة تركيا لنا في عام 2019 حينما ضرب زلزال عنيف ألبانيا".
 
وأضاف "نحن على استعداد للقيام بكل ما في وسعنا لدعم الشعب التركي، ونثق في أنه بفضل الجهود التركية سيتم انجاز كل شيء"ـ وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

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