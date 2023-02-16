اليوم السابع
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رئيس مركز معلومات المناخ: هدنة مؤقتة فى تقلبات الجو خلال الأيام المقبلة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:20 ص
رئيس مركز معلومات المناخ: هدنة مؤقتة فى تقلبات الجو خلال الأيام المقبلة توقعات بتحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هناك هدنة مؤقتة فى تقلبات الجو حتى الأسبوع المقبل، مع دخول النصف التاني من أمشير.

أضاف أن فرص تساقط الأمطار ستقل أو تنعدم، وهناك ارتفاع نسبي في درجة حرارة الليل لتعلن انتهاء "شبح" تشكل الصقيع فى معظم المناطق مشيرًا إلى أن رتفاع درجة حرارة النهار سيكون فوق 22-25°م في معظم المناطق مع هدوء نسبي فى سرعات الرياح - عدا بعض الهبات المتفرقة والمؤقتة فى الرياح ..

وينصح فهيم المزارعين بالقيام بكل العمليات الطبيعية لكل التراكيب المحصولية وخاصة اشجار الفاكهة، و الاستعداد لزراعة العروة الصيفية المبكرة ( الفاصوليا الصيفيى - شتل الخضر الصيفية "طماطم - فلفل - باذنجان" و كشف جزء من بلاستيك الانفاق ( فى وسط النهار) للتهوية واجراء الرشات الهامة.

ويحذر فهيم المزارعين من عودة الأجواء المناسبة لبعض الأمراض الهامة "ندوة البطاطس المتأخرة - اللطعة الارجوانية على البصل والثوم " .


وزارة الزراعة

تقلبات الجو

درجات الحرارة

المحاصيل

زى المحاصيل



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