خريطة معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل 30%

كتبت – مرام محمد

تواصل معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة استقبالها للمواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، بما تضمه من باكيات بيعية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

ففي 101 باكية بيعية على مساحة 2000م، يعرض معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، يوميا، السلع التموينية والمنتجات الطازجة والمخبوزات والعطارة والألبان واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

وعلى مساحة 1000 متر بطريق جمال عبد الناصر، تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11، يعرض معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر منتجاته بعدد كبير من الباكيات البيعية يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وبجانب معارض "أهلا رمضان"، أتاحت محافظة الجيزة، 45 منفذا ثابتا ومتنقلا في المراكز والأحياء والقرى؛ لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأهمها:

-( حى شمال الجيزة ) 3 منافذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة والثانى بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

-( حى الوراق ) 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطه الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

-(حى العجوزة ) 11 مجمعا استهلاكيا وهى، 6 شارع محجوب ثابت و 16 شارع الفالوجا وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز والحوفى بمدينة الأوقاف و29 شارع جامعة الدول العربية وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة.

-(حى الهرم) تم تجهيز 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري وعدد 61 منفذ ثابت ومجمع استهلاكى بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافه قطاعات حى الهرم بالإضافه إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وعددها 12 سيارة ومواقعهم بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

-(حى بولاق الدكرور) عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة والثانى بشارع المطبعه بالإضافة إلى أضخم معرض للسلع الغذائية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.