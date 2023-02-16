اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 11:46 م
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خروج قطار عن مساره يحمل مواد خطرة بولاية ميشيجان الأمريكية

الخميس، 16 فبراير 2023 10:49 م
خروج قطار عن مساره يحمل مواد خطرة بولاية ميشيجان الأمريكية حادث قطار
كتب محمد جمال

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أفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن قطارًا خرج عن مساره خارج ديترويت فى بلدة فان بورين بولاية ميشيجان على متنه عربة واحدة تحمل مواد خطرة.

ولم يتضح على الفور سبب الانحراف عن المسار، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما أن المنطقة ليست حالة خطرة.

وبحسب ما ورد، فإن العربة التي تم تحديد أنها تحمل مواد خطرة لا تظهر عليها أي علامة على وجود تسرب أو تلف.

يأتي أحدث انحراف عن مساره بعد أسبوعين من خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في إيست باليستين بولاية أوهايو، مما أدى إلى إطلاق مواد كيميائية في الهواء وتسبب في مخاوف صحية لمن كانوا بالقرب من مساره.


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