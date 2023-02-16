حياة كريمة تنفذ أنشطة ترفيهية وخدمية لسكان قرية نجع شيبانه بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية «خطوة نحو حياة أفضل»، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية نجع شيبانة، بمشاركة 500 طليع من عمر 10 إلى 13 عاما، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

واعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تم مشاركة 100 طفل لإقامة الأنشطة المتنوعة على أرض قرية نجع شيبانة بمدينة رفح، ونفذت مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة «الرياضية والفنية»، ودمجها بالعلوم المختلفة، لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، أن البرنامج يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، من أجل تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب «البدنية، العقلية، المزاجية» وخلق جيل متزن يستحق حياة أفضل.

وأوضح « عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء»، أن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تعمل على تقديم البرنامج القومي لأبناء المحافظة على أكمل وجه، وإن المشروع يهدف إلى التنوع الفكرى والثقافى ما بين المحافظات المختلفة ومراعاة المشكلات والقضايا المعاصرة، تنفيذ ورش عمل فى مجال “التوعية الصحية ، التنمية الذاتية ، المشكلات المعاصرة، التوعية المرورية، كيفية التعامل ,والعمل على دمج ورش العمل بالألعاب الترويحية المختلف وفى نهاية اليوم يتم توزيع هدايا ووجبة بريك على جميع المشاركين من الطلائع، وتولى إدارة الورش مجموعة من المدربين و الميسرين من المتخصصين بالمجالات المختلفة لإقامة ورش العمل التنموية من الجامعات المختلفة والقائمين على تنفيذ الأنشطة الترويحية المختلفة.

كما تم تنفيذ فعاليات حياة كريمة من خلال المعسكر الكشفي الذي قاده القائد محمود حجاب والقائد عبد اللطيف صوان والقائد عمر القرم كشافة مركز شباب العريش،أعقبه تحية العلم ثم ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والكشفية، ومشاركة شعبة الفن التعبيري مركز شباب السلام والمدرب كابتن السيد الشعراوي

تم تنفيذ ورش عمل وتقديم المحاضرات للعمل الفنى فى مجال الفنون التشكيليه والرسم والتنمية البشرية لتعليم الأطفال وعمل ورش فنية وثقافية ورياضية تحت إشراف أحمد العيسوي.



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