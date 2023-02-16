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حملة أمنية فى القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام

الخميس، 16 فبراير 2023 12:04 م
حملة أمنية فى القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار الجهود الأمنية، المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى تستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 

أسفرت جهود الحملة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة 22 متهم، لعدد 7 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (7136) حكم قضائى متنوع، ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


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