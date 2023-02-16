وقال مسئولون بإدارة الإطفاء إن الحريق بدأ في أحد متاجر الملابس بالقرب من البوابة الرئيسية للسوق، وإن ثمة شبهات في أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي، وإن حوالي عشرين عربة إطفاء هرعت إلى موقع الحريق، وبدأت في عملية مكافحة النيران، والجهود جارية لمحاولة إخماء الحريق.



وجانبه، قال موهان لال مينا أحد كبار مسئولي الشرطة في منطقة "جورهات" التي نشب الحريق في سوقها الخيرية إنه لايمكن تقدير حجم الأضرار الناجمة بالضبط عن هذا الحريق في الوقت الراهن، ولكن النيران أتت على أكثر من مائة متجر وألحقت بها أضرارا جسيمة نظرا لأن المنطقة تعتبر منطقة تجارية، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تحقيق بشأن سبب نشوب الحريق بالضبط الذي يشتبه حتى الآن في احتمال أن يكون ناجماً عن ماس كهربي، وسيتم الإعلان عن أى تفاصيل بمجرد استكمال التحقيقات.