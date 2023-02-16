حركة تنقلات محدودة لروساء المدن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1473 لسنة 2023م بانتداب كل من المحاسب علي ماهر أحمد عبد المعطي رئيس مركز ومدينة فاقوس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، واللواء عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة الإبراهيمية، والمحاسب محمد حسن محمد الأباصيرى رئيس حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة فاقوس، ورضا محمد إبراهيم بكري رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للعمل بوظيفة رئيس حي أول الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح سعد السيد رئيس حي أول الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 1472 لسنة 2023م بإنهاء تكليف معاذ محمد ناصف عبد العزيز القائم بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة متميز بمركز ومدينة الزقازيق ونقله للعمل بمدينة القنايات على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وكذلك تكليف الأتي أسماؤهم للعمل بالوظائف الجديدة على النحو التالي:-

محمد محمد الغريب محمد - سكرتير حي أول الزقازيق للقيام بتسيير اعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة متميز بمركز ومدينة الزقازيق (بصفة مؤقته).

نبيل محمد عبد العزيز محمد - باحث أول برئاسة مركز ومدينة أبو حماد للقيام بتسيير اعمال وظيفة سكرتير حي أول الزقازيق.

نها محمد عبد العزيز احمد – باحث شئون اتصال أول بمركز ومدينة أبو حماد للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالحلمية بمركز ومدينة أبوحماد.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالجهاز الاداري واعاده تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

ويذكر أن القرارين جاءا بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلي قرار وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة2022وعلي قرارات المحافظة ارقام 876 لسنة 2020 و 11391لسنة 2021 و1384و13666و 16384 لسنة 2022 ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.