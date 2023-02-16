"ثوابك ثوابين".. حملة جديدة لتوزيع كراتين مواد غذائية بسوهاج "صور"

شهدت محافظة سوهاج إطلاق جمعية الأورمان حملة إنسانية جديدة "ثوابك ثوابين" تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج تستهدف توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية التى تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأيتام والأسر غير القادرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن حملة (ثوابك ثوابين) تشهد إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان، بهدف توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة، والاكثر احتياجًا فى القرى والنجوع استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح، أن حملة "ثوابك ثوابين" جاءت فى إطار حملات الأورمان والتى تهدف إلى فتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، للتأكيد على ثواب إفطار أسرة وثواب إفطار أطفال أيتام فى نفس الأسرة، مما يشجعهم على المشاركة لتوزيع الآلاف من كراتين رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية قامت فى البداية باختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على أن تستمر الجمعية فى تعبئة الكراتين، خلال الأيام المقبلة، للوصول الى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز سوهاج.

ولفت شعبان إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام: إن بند الكراتين الغذائية، الذي تقدمه الجمعية في كل عام من شهر رمضان يشمل هذا العام ثلاث فئات من الكراتين:

الأولى تزن 12 كيلو جرام ب 360 جنيها وتحتوي على (2 كيلو أرز – 3كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام ب 495جنيها وتحتوى على (5كيلو أرز – 5كيلو مكرونه – 5كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، ولفت الى أن الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها.

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى ، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .