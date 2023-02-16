تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج الحشيش فى منطقة الدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة " الحشيش " بمنطقة الدرب الأحمر.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامى في جلب وتوزيع وترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه أثناء تواجده بمسكنه، حيث عثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.