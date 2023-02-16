تعليم بنى سويف تنظم ورشة عمل ومعرض مبادرة المشروع الوطنى للقراءة

شهد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية و التعليم ببنى سويف ورشة عمل مبادرة ارتقاء، والتي عقدها توجيه عام المكتبات بمكتبة ديوان المديرية، وبحضور حنان فتحي موجه عام المكتبات وعاطف زكريا موجه أول المديرية وموجهين أوائل المكتبات بالإدارات وعددا من أخصائيي المكتبات و(50) طالبة وطالبة من مدارس المراحل الثلاث، بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، وضمن فعاليات المشروع المحلي للقراءة " مبادرة ارتقاء " للنهوض باللغة العربية والتي أطلقها المحافظ خلال شهر ديسمبر الماضى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

استهلت الورشة بالسلام الجمهوري وعرض داتا شو عن فعاليات المبادرة بالمدراس، وبرنامج إذاعي من الكتب المختارة للتلخيص وعرض أعمال الطلاب والطالبات وفقرات ثقافية وقصائد شعرية، وانتهت الورشة بافتتاح معرض أعمال للطلاب والطالبات ضم مجلات حائط وألبومات وموكيت عن موضوعات الكتب المختارة مثل : تغير المناخ، وترشيد الطاقة، وأهمية القراءة، عيد بني سويف القومي، أعلام المحافظة.

وكان وكيل الوزارة قد شهد فعاليات تنفيذ أنشطة مبادرة ارتقاء للنهوض باللغة العربية بمدرسة متولي الشعراوي بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام والأستاذ أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي وموجهي اللغة العربية والصفوف الأولى حيث تنفيذ البرنامج العلاجي للصفوف العليا والبرنامج الوقائي للصفوف الأولى ومسابقة التهجئة.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ المبادرة بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس الابتدائية.