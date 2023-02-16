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تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم السرقات

الخميس، 16 فبراير 2023 11:48 ص
تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم السرقات سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط ( شخصين - لأحدهما معلومات جنائية ) ، وبحوزتهما ( دراجة نارية "ملك أحدهما" - لاب توب - 9 هواتف محمولة "مختلفة الأنواع")، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وقيام أحدهما بفك كلمة المرور الخاصة بالهواتف من خلال جهاز اللاب توب المضبوط، واعترفا بأن الهواتف المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة .

وضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما (مصهر كهرباء "جهاز مقاومه " -  أجنه حديد  - منشار حديدى  - 2 كابل نحاس رئيسى بطول 2 متر المسئول عن توزيع الكهرباء بالمنطقة المحيطة بكابينة الكهرباء) وذلك أثناء محاولتهما سرقة إحدى كبائن الكهرباء بدائرة القسم ، وإحداث تلفيات بعدة أسلاك به .. وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص مجاله فى سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة لبيعها لعميلهم سيئ النية ( صاحب مخزن خردة " له معلومات جنائية " - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية ) تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبصحبته ( نجله - مقيم بذات العنوان ) ، وعثر بداخل المخزن عملهما على (مجموعة من الأسلاك النحاسية بطول 10 متر  - 8 مصهر كهرباء " جهاز مقاومة - مجموعة من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الإنارة بطول 25 متر) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة .ضبط ( 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية ) لقيامهم بالإستيلاء علـى ( مــبلغ مالى - كمية مــن السجائر " مختلفة الأنواع "- 3 ماكينات شحن إلكترونى - هـاتف محمول - وحدة التخزين الخاص بكاميرا مراقبة) وذلك من أحد  الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر تحت تهديد السلاح " طبنجة صوت وطلقات .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقروا بإستيلائهم على ماكينات الشحن إعتقاداً منهم بقدرتهم على تحويل مبالغ مالية لهم من خلالها ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك فقاموا بالتخلص منهم بنطاق محل سكنهم ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه .. كما تم بإرشادهم ضبط ماكينات الشحن الإلكترونى بمكان التخلص منها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإرتكاب الواقعة .ضبط ( شخصين - "يحملان جنسية إحدى الدول" ) حال قيامهما بمحاولة سرقة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الأول) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام سالفى الذكر بإستيقافه عقب إفتعالهما مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطان بحوزتهما ، وبمواجهة المشكو فى حقهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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