اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أعمال مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 16 فبراير 2023 02:40 م
تعرف على أعمال مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال إنشاء مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تصل التكلفة الإجمالية لإنشائها إلى مليار جنيه، وذلك لمتابعة معدلات الأداء، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات . 
 
رافق رئيس المركز الدكتور  كريم شاهين و ناصر هاشم  و الدكتور  نادر نبية  من المكتب الفنى لرئيس الوزراء و فيكتور شوقى منسق حياة كريمة بمركز ابوقرقاص.  
 
واستمع رئيس المركز لشرح مفصل عن المشروع، حيث يعد مستشفى ابوقرقاص الجديدة من ضمن اكبر المستشفيات في المحافظة والتى تشمل  أقسام " طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء و الحروق.
 
ووجه رئيس المركز ، بوضع لافتة للمواطنين موضح عليها تاريخ بدء وإنهاء الأعمال، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى، الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.
 
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (5)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (5)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (1)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (1)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (2)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (2)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (3)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (3)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (4)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة أثناء البناء (4)
 

مستشفى ابوقرقاص

حياة كريمة

ابوقرقاص

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة