تعرف على أعمال مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز و مدينة ابوقرقاص أعمال إنشاء مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تصل التكلفة الإجمالية لإنشائها إلى مليار جنيه، وذلك لمتابعة معدلات الأداء، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات .

رافق رئيس المركز الدكتور كريم شاهين و ناصر هاشم و الدكتور نادر نبية من المكتب الفنى لرئيس الوزراء و فيكتور شوقى منسق حياة كريمة بمركز ابوقرقاص.

واستمع رئيس المركز لشرح مفصل عن المشروع، حيث يعد مستشفى ابوقرقاص الجديدة من ضمن اكبر المستشفيات في المحافظة والتى تشمل أقسام " طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء و الحروق.

ووجه رئيس المركز ، بوضع لافتة للمواطنين موضح عليها تاريخ بدء وإنهاء الأعمال، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى، الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.