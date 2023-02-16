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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 38 ألفا و44 شخصا

الخميس، 16 فبراير 2023 11:23 م
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 38 ألفا و44 شخصا آثار الزلزال المدمر فى تركيا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت "آفاد" التركية، الخميس، عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 38 ألفا و44 شخصا، فيما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت لزلزال مدمر خلف آلاف القتلى.

وقال جوتيريش -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم، الخميس، إن التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5,2 مليون شخص، ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها الحكومة التركية.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس رختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.


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