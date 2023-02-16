اليوم السابع
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تحطم مروحية عسكرية أمريكية فى ألاباما ومصرع طاقمها

الخميس، 16 فبراير 2023 06:00 ص
تحطم مروحية عسكرية أمريكية فى ألاباما ومصرع طاقمها تحطم مروحية عسكرية - أرشيفية
وكالات

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أفادت قناة BNO News التلفزيونية، نقلا عن السلطات وشهود عيان بتحطم مروحية عسكرية في ولاية ألاباما الأمريكية، بالقرب من مدينة هنتسفيل.

وقالت القناة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، وتحطمت الطائرة على طريق سريع بمدينة هارفست دون أن تلحق الأذى بالسيارات.

وبعد اصطدام الطائرة بالأرض اندلعت فيها النيران، ونشر شهود عيان مشاهد تظهر دخان أسود كثيف يتصاعد من موقع التحطم.

ووفقا للأنباء الواردة فقد تم إخماد الحريق بسرعة.

وأكد الخدمات الطبية في المدينة عدم وجود ناجين، ولم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأكدت هيئات الطيران الأمريكية للقناة التلفزيونية أنها مروحية عسكرية.

وقال البنتاجون، ردا على طلب من وكالة "نوفوستي"، إنهم لا يستطيعون الإدلاء ببيان في هذا الصدد.

 


مروحيه امريكيه

امريكا

البنتاجون

هنتسفيل

الاباما

واشنطن



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