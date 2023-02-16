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تحصين أكثر من 130 ألف رأس ماشية ببنى سويف لمواجهة أمراض الجلد العُقدى

الخميس، 16 فبراير 2023 02:07 م
تحصين أكثر من 130 ألف رأس ماشية ببنى سويف لمواجهة أمراض الجلد العُقدى محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

 وتبين التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطرى، أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 130 ألف و836 رأسًا( 99ألف و127من الأبقار، 30ألف و677 من الأغنام، 1032من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الماضى وحتى 13 فبراير الحالي"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

جدير بالذكر أن المحافظ"الدكتور محمد هانى غنيم"قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.


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