تحذيرات من استمرار ارتفاع الأسعار فى بريطانيا طوال العام.. اعرف التفاصيل

كتبت : شيماء عبد المنعم

حذر أصحاب المتاجر الكبرى "السوبر ماركت" في بريطانيا من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع حتى نهاية العام على الرغم من التباطؤ العام الماضي في معدل التضخم، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تكلفة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 16.7 % الشهر الماضي ، بانخفاض ضئيل فقط عن 16.8 % المسجلة في ديسمبر وأعلى بكثير من رقم التضخم الإجمالي البالغ 10.1 %.



ارتفاع اسعار السلع الغذائية

وحسب التقرير ارتفعت أسعار العديد من الضروريات، ما أدى إلى ارتفاع فواتير البقالة المنزلية، وقد ارتفع سعر الحليب قليل الدسم بأكثر من 45 %، وزيت الزيتون بنسبة 44%، والجبن بأكثر من 30%، والبيض بنسبة 20%.

ارتفاع الاسعار في بريطانيا يسبب قلق شديد

يقول تجار التجزئة في البقالة إن ارتفاع الأسعار هو سبب رئيسي للقلق، حيث وصف مات هود ، رئيس Co-Op Food ، التضخم بأنه "الشيء الذي يبقينا مستيقظين في الليل".

وقال لبى بى سى: "نحن نبذل قصارى جهدنا لعدم تدفق كل ذلك من خلال عملائنا"، قال جيمس بيلي ، رئيس ويتروز ، إنه كان "سوقًا شديد الصعوبة للغاية" للمستهلكين، وقال لراديو تايمز "يتم ضغط الميزانيات بشدة .. تضخم أسعار الغذاء جزء من هذا التحدى".

وحذر محللون من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل أكبر على الأسر الفقيرة ، حيث إنهم يميلون إلى إنفاق نسبة أعلى من دخلهم على الضروريات مثل الطاقة ومحلات البقالة.

قدرت مؤسسة Resolution Foundation الفكرية أن عُشر الأسر الأفقر تواجه معدل تضخم فعلي يبلغ 11.7 % ، مقارنة بـ 8.8 % فقط للأغنى.

قال مدير الأبحاث جيمس سميث: "مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، لا تزال الأسر الفقيرة تواجه تكاليف معيشية أعلى بكثير من الأسر الأكثر ثراء".