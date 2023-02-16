بعد قصة ملحمية لإنقاذهم.. وفاة مفاجئة لأحد فتية كهف تايلاند فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

بعد قصة ملحمية لإنقاذهم شغلت اهتمام العالم على مدار أسابيع فى عام 2018، أعلن مسئولون بريطانيون وتايلانديون وفاة دوانجفيت فرومثيب، واحد من 12 من الصبية الذين تم إنقاذهم من كهف تايلاندى غمرته مياه الفيضانات بعد نحو ثلاث أسابيع ظلوا عالقين فيه مع مدربهم.

وحسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، فقد قالت شركة مدينة ليسترشاير البريطانية، حيث كان الفتى مسجلا فى أكاديمية لكرة القدم، إنه توفى بعد نقله إلى المستشفى يوم الأحد.

فيما قال مسئول تابع للحكومة التايلاندية على فيس بوك إن فرومثيب البالغ من العمر 17 عاما توفى متأثر بحادث دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأضاف البيان أن الأجواء فى منزله فى مقاطعة شيانج راى بتايلاند كانت مليئة بالحزن.

وفى بيان عبر فيس بوك أيضا، أعربت مؤسسة زيكو التايلاندية غير الربحية ،والتى ساعدت فرومثيب على الدراسة ببريطانيا من خلال منحة دراسية لكرة القدم، عن أسفها لوفاته.

وكان فرومثيب كابتن فريق كرة القدم للنائين "وايلد بورز" الذى تم إنقاذه بعد أن حوصرواعلى مدار 18 يوما فى شبكة كهوف غمرتها المياه فى مقاطعة تيانج راى الواقعة شمال تاسلاند، وذلك فى صيف 2018.

وأصبح الفتية الإثنى عشر عالقين مع مدربهم عندما حصرتهم مياه الفيضان المرتفعة داخل الكهف، وحدثت عملية إنفاذ بجهود دولية استمرت قرابة 3 أسابيع انتهت بنجاتهم جميعا.