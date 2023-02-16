بعد توقف الاستيراد.. روسيا تسعى لتصنيع بديل محلى لأقراص الفياجرا

وكالات

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، الأربعاء، إنها تعمل على إنشاء صناعة محلية من عقار شبيه بـ "الفياجرا" بعد إيقاف الشركة الأمريكية المصنعة لهذا الدواء إمداداتها لروسيا.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الأدوية والمعدات الطبية الأخرى لا تخضع للعقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وداعمي أوكرانيا الآخرين بعد الغزو الروسي.

ومع ذلك، حذرت شركات الأدوية الغربية من أن إمدادات منتجاتها إلى روسيا قد تتعطل نتيجة العقوبات التي قطعت البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي "سويفت" ودفعت شركات الشحن الكبرى إلى تعليق عملياتها في البلاد.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "Viatris" -، أبلغت الحكومة الروسية العام الماضي بأنها ستتوقف عن بيع الدواء في شكل أقراص.

والأربعاء، أبلغت وزارة الصناعة والتجارة الروسية وكالة "إنترفاكس" الإخبارية أنه في حين أن الدواء المستخدم في صناعة الفياجرا، السيلدينافيل، لا يتم إنتاجه حاليا في روسيا، فإن الشركات في البلاد لديها "الإمكانية التكنولوجية" لتصنيعه وأنه تم إصدار شهادات تسجيل لـ 36 شركة.

وفي نوفمبر، أفادت شركة تحليلات الأدوية الروسية "دي إس إم" أن حصة الفياجرا في السوق الروسي قد انخفضت بنسبة 22 بالمئة من حيث الحجم على أساس سنوي، وبنسبة 5 بالمئة من حيث القيمة بسبب تعطل الإمدادات والمنافسة من الأدوية المماثلة.

في حين أن العديد من الشركات قد خفضت طواعية أو أنهت تعاملاتها التجارية في روسيا، طالبت أوكرانيا شركات الأدوية بوقف عملياتها، متهمة إياها بالانحياز إلى المعتدي.

في مايو، اعتمدت كييف قانونا مكن الحكومة من إزالة الأدوية من السوق الأوكرانية التي كانت تنتجها شركات لها علاقات مع روسيا.



