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بشار الأسد: المرافق فى سوريا غير مهيأة للتعامل مع الزلزال

الخميس، 16 فبراير 2023 08:23 م
بشار الأسد: المرافق فى سوريا غير مهيأة للتعامل مع الزلزال الرئيس السورى بشار الأسد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الحرب في سوريا استنفدت الكثير من الموارد الوطنية، موضحا أن الاستجابة السريعة خففت من حدة تداعيات الزلزال.

 

وأضاف الرئيس السورى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلقينا مساعدات عاجلة من عدة دول عربية، وتلقينا مساعدات عاجلة من الدول الصديقة والشقيقة ساهمت في التخفيف من آثار الزلزال.

 

وأوضح بشار الأسد، أن المرافق في سوريا كانت غير مهيأة للتعامل مع الزلزال، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع تداعيات الزلزال بداية من إغاثة المنكوبين وتوفير مساكن مؤقتة.

 

وقال الرئيس السورى إن البعض استغل الزلزال لتسويق صورة مشوهة عن بلادنا.

 

وأضاف بشار الأسد :" مؤسساتنا تعمل على إغاثة منكوبي الزلزال، ونركز حاليا على معالجة الآثار الاقتصادية للزلزال، و نعمل حاليا على توفير مساكن مؤقتة لمتضرري الزلزال".


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