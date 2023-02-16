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بايدن: لن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد وأتوقع الحديث مع الرئيس الصيني

الخميس، 16 فبراير 2023 09:46 م
بايدن: لن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد وأتوقع الحديث مع الرئيس الصيني بايدن
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأجسام الطائرة التي رصدت أخيرا فوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جو بايدن، إن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب المجال الجوي للولايات المتحدة، متابعا: سنسقط أي جسم في الجو يهدد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: لم نعرف حتى الآن ماهية الأجسام الغريبة، والجيش الأمريكي يراقب عن كثب المجال الجوي للبلاد.

وقال جو بايدن: أتوقع الحديث مع الرئيس الصيني خلال الفترة المقبلة، ولن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد، ولن أقدم أي أعذار لكننا سنتنافس مع الصين.

وتابع الرئيس الأمريكي :استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها، وسنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية.

وقال :"لا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة"، موضحا أن الاستخبارات ترجح أن الأجسام الطائرة كانت تابعة لشركات أو مؤسسات بحثية، متابعا: لا نعلم بدقة ماهية الأجسام الطائرة التي أسقطناها.

 


بايدن

الصين

أمريكا

المنطاد

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