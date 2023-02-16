اليوم السابع
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بايدن: سأسقط أى جسم طائر يعتدى على أجواء الولايات المتحدة

الخميس، 16 فبراير 2023 10:06 م
بايدن: سأسقط أى جسم طائر يعتدى على أجواء الولايات المتحدة جو بايدن
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه لا يوجد لدى واشنطن أى دليل على أن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء الولايات المتحدة وكندا متعلقة بالأنشطة الصينية، وهي تابعة لجهات خاصة، بحسب سكاى نيوز.

وأكد بايدن أنه يتوقع أن يتحدث إلى الرئيس الصيني قريبا، مشيرا إلى أن واشنطن ستبقى حلفائها على اطلاع بشأن الأجسام الطائرة.
وأضاف بايدن إلى أن واشنطن تسعى إلى المنافسة وليس النزاع مع الصين ، مؤكدا إدارة هذه المنافسة بشكل مسؤول كي لا تتحول إلى مواجهة.
 
وأكد بايدن أنه سيتم إسقاط أى أجسام طائرة تشكل تهديدا لنا وسننفذ مزيدا من الإجراءات لتحسين قدرتنا على اكتشافها، مشيرا إلى أنه سيشارك الكونجرس معلومات سرية عن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها فور اكتمال تحقيقاتنا.
 
وأضاف بايدن أنه الولايات المتحدو أسقطت الأسبوع الماضى 3 أجسام طائرة في الأجواء الأمريكية والكندية ولا نعلم طبيعتها بعد، وِأشار بايدن أن الجيش الأمريكى يراقب عن كثب المجال الجوي الأمريكي بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني.

 


جو بايدن

المنطاد الصينى

الأجسام الطائرة

بكين

الصين



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