بالأسماء.. صرف دفعة تعويضات للمواطنين بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، صرف فعة تعويضات جديدة للمواطنين بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى.

واوضح بيان المحافظة انه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاعين الثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد ).

وسبق وأعلن أمس مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشف بأسماء تعويضات لمواطنين من أصحاب بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأوضح البيان اسماء المواطنين المقرر أن يتم الصرف لهم بتاريخ 2023/2/19 ، وسبقه تعويضات لـ 25 مواطنا عن مبانى مضارة تخصهم بتاريخ 13/2/2023.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة)، واوضح البيان أنه تم إعلان كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 30/1/2023 إلي 14/2/2023.

وتضمن بيان الكشوف بنطاق مركز العريش ( أرض وضع يد )، اسماء 19 مزارعا تبدأ باسم احمد سالمان عواد ابراهيم، وتنتهي باسم احبينان اصبيح احبينان، ومركز العريش ( أرض هيئة ) 2 من المزارعين وهم عدلي عبدالسلام خويطر، وناصر سلامة إبراهيم.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش قائمة أسماء من تقرر صرف تعويضات لهم من المواطنين أصحاب الأراضي بمنطقة مطار العريش تضمنت 43 اسما، وأعلن مجلس مدينة العريش، انه بتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بسرعة إنهاء ملفات التعويضات والتي اكتملت ملفاتهم بعد لجان المعاينة والحصر، وأعتمد أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش الأسماء بعد مراجعة ملفاتهم من خلال اللجنة المشكلة واعتمادها واستيفاء كل الاوراق المطلوبه منهم وإيداع قيمة التعويض في حساب المستحقين ابتداء من 2023/1/18 .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء قائمة بعدد 26 مواطنا تقرر صرف تعويضات لهم بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى، اوضح البيان انه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثالثة (مدخل شاليهات السعد) .