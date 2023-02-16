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امتحانات الثانوية العامة 2023.. تجهيز أسئلة الاختبارات من بنوك الأسئلة

الخميس، 16 فبراير 2023 03:30 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. تجهيز أسئلة الاختبارات من بنوك الأسئلة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت اللجنة الفنية المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 تنقيح بنوك الأسئلة ومراجعتها واختيار أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 فى جميع المواد الدراسية، استعدادا لانطلاق الامتحانات 10 يونيو المقبل، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون وفق مواصفات محددة تقيس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، مشددة على أن إجابات الأسئلة لن تحمل ألغازا، ولن يحتار الطالب عند اختيار الإجابة الصحيحة، قائلة: "ستقيس الأسئلة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة".
 
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لعدد أسئلة امتحان اللغة العربية، 60 سؤالا منها 56 سؤالا اختيار من متعدد يوجد 44 سؤالا بدرجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين، أما الأسئلة المقالية فعددها 4 أسئلة، منها 3 أسئلة بدرجتين، وسؤال التعبير وسيكون عليه 6 درجات، أما مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا كل مادة 50 سؤالا عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالا منها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة المقالية كل سؤال منها عليه درجتان.
 
وفى مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة 50 سؤالا فى كل مادة منها 46 سؤال اختيار من متعدد منها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، وعدد الأسئلة المقالية 4 فقط، لكل سؤال منها عليه درجتان، وفى الرياضيات الجبر والهندسة، والاستاتيكا، والتفاضل والتكامل، والديناميكا 20 سؤال لكل مادة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالا منها 11 سؤالا بدرجة واحدة و7 أسئلة بدرجتين، وعدد الأسئلة المقالية 2 فقط، منها سؤال بدرجتين وسؤال بثلاثة درجات.
 
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي والفرنساوي والألمانى 40 سؤالا لكل مادة منها موزعة على الاختيار من متعدد والمقالية، أما اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، 33 سؤالا لكل مادة منها أسئلة اختيار من متعدد 31 سؤالا منها 28 بدرجة واحدة و3 بدرجتين، أما الأسئلة المقالية 2 مخصص لكل سؤال 3 درجات.

التربية والتعليم

عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023

عدد درجات امتحان الثانوية العامة 2023

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد درجات امتحانات الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



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