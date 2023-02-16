اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 10:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر بمطروح.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 10:19 م
الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر بمطروح.. صور الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية
مطروح - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصرى فرع محافظة مطروح، لجهود المشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، خاصة مع تنظيم الهلال الأحمر للقافلة الطبية المجانية الشاملة بتخصصات "باطنة، أطفال، نساء، عظام، أنف وأذن وحنجرة، رمد" والتى استمرت على مدار 3 أيام من 13 لـ 15 فبراير في الوحدات الصحية بشمّاس، الزويدة، والمثاني لخدمة الاهالي هناك  ،حيث تم الكشف على 370 حالة واستهدفت القافلة كذلك تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا والفحص الطبي وصرف الأدوية مجانًا وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال.
 
وكان واصل فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، تقديم خدمات عاجلة وتنفيذ ندوات إرشادية وتوعوية، فضلا عن دعم للشباب والأسر بمشروعات عاجلة.

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم تقديم خدمات متنوعة، وإنه في ظل الاستجابة السريعة لفريق التدخل أثناء الطوارئ، تم التوجه لمنزل من بلاغ لوجود حريق تم عمل التقييم للوضع من خلال الفريق و رصد وتقديم الاحتياجات الأولية، و تم تقديم ذلك من خلال الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء.

وأشار إلى أنه فى إطار السعى لتطوير المهارات لدى المتطوعين، وحرصا على إعدادهم لجميع الظروف، تم تقديم ندوة عن الاسعافات الاولية في الفرع وتناولت الندوة محتويات عدة ابتداء من فحص المكان لضمان زوال الخطر وفحص المريض مرورا علي الإصابات المختلفة  ومنها  الأزمة قلبية والسكتة الدماغية وتعريف الصدمة والتعامل معها، و وأزمة السكر والتشنجات والنزيف والكسور و كيفية عمل الجبائر و وصولا لطرق نقل المصاب والتي لا نلجئ إليها إلا تحت الظروف الخاصة.

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (1)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (2)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (3)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (4)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (5)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (6)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (7)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (9)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (10)
 

 

 
الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (12)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (13)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (14)
 

 

الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر (15)
 

 


الهلال الاحمر

الهلال الاحمر المصرى

مطروح

اخبار مطروح

محافظة مطروح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة