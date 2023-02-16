الهلال الأحمر يواصل تقديم الخدمات الطبية للأسر بمطروح.. صور

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم تقديم خدمات متنوعة، وإنه في ظل الاستجابة السريعة لفريق التدخل أثناء الطوارئ، تم التوجه لمنزل من بلاغ لوجود حريق تم عمل التقييم للوضع من خلال الفريق و رصد وتقديم الاحتياجات الأولية، و تم تقديم ذلك من خلال الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء.

وأشار إلى أنه فى إطار السعى لتطوير المهارات لدى المتطوعين، وحرصا على إعدادهم لجميع الظروف، تم تقديم ندوة عن الاسعافات الاولية في الفرع وتناولت الندوة محتويات عدة ابتداء من فحص المكان لضمان زوال الخطر وفحص المريض مرورا علي الإصابات المختلفة ومنها الأزمة قلبية والسكتة الدماغية وتعريف الصدمة والتعامل معها، و وأزمة السكر والتشنجات والنزيف والكسور و كيفية عمل الجبائر و وصولا لطرق نقل المصاب والتي لا نلجئ إليها إلا تحت الظروف الخاصة.