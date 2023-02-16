اليوم السابع
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وإلزامهم بتعويض 12 مليون جنيه..

المشدد 15 سنة لمتهم و3 لآخر بـ"فض اعتصام النهضة"

الخميس، 16 فبراير 2023 01:50 م
المشدد 15 سنة لمتهم و3 لآخر بـ"فض اعتصام النهضة" المستشار محمد حماد -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، الجنايات تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر وبراءة ثالث فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
 
 
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين مع آخرين سبق الحكم عليهم بدفع 137 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه بحديقة الحيوان، ودفع 2 مليون و972 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه بحديقة الأورمان، ودفع 10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة الجيزة.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

فض اعتصام النهضة

الجنايات

اخبار الحوادث

قضية فض اعتصام النهضة



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